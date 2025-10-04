MAGAZİN

MasterChef'te şaşırtan aşk itirafı! Nisa Demirer Danilo Şef'ten yardım istedi! 'Onunla konuşmam yasak'

MasterChef Türkiye'de olaylar hiç bitmiyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği programda bu defa şaşırtan bir aşk itirafı geldi. Yarışmanın iddialı isimlerinden Nisa Demirer 'Flörtüm dışarıda kaldı, eski bir yarışmacı' diyerek Danilo Şef'ten yardım istedi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

MasterChef'te şaşırtan aşk itirafı! Nisa Demirer Danilo Şef'ten yardım istedi! 'Onunla konuşmam yasak'
Öznur Yaslı İkier

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu defa şaşırtan bir aşk itirafı geldi.

Yarışmanın yeni bölümüne iddialı isimlerden biri olan Nisa Demirer'in, Danilo Şef'ten yardım istediği anlar damga vurdu.

MasterChef te şaşırtan aşk itirafı! Nisa Demirer Danilo Şef ten yardım istedi! Onunla konuşmam yasak 1

Demirer 'Benim flörtüm dışarıda kaldı. Onunla konuşamıyorum çünkü yasak. Eski yarışmacı' ifadelerini kullandı.

MasterChef te şaşırtan aşk itirafı! Nisa Demirer Danilo Şef ten yardım istedi! Onunla konuşmam yasak 2

Demirer; 'Onunla konuşamıyorum ya o beni biraz yıpratıyor. Telefonla da konuşmam yasak benim onunla. Siz olursa görürseniz selam söyleyin.'

MasterChef te şaşırtan aşk itirafı! Nisa Demirer Danilo Şef ten yardım istedi! Onunla konuşmam yasak 3

