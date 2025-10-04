MasterChef'te şaşırtan aşk itirafı! Nisa Demirer Danilo Şef'ten yardım istedi! 'Onunla konuşmam yasak'

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu defa şaşırtan bir aşk itirafı geldi.

Yarışmanın yeni bölümüne iddialı isimlerden biri olan Nisa Demirer'in, Danilo Şef'ten yardım istediği anlar damga vurdu.

Demirer 'Benim flörtüm dışarıda kaldı. Onunla konuşamıyorum çünkü yasak. Eski yarışmacı' ifadelerini kullandı.

Demirer; 'Onunla konuşamıyorum ya o beni biraz yıpratıyor. Telefonla da konuşmam yasak benim onunla. Siz olursa görürseniz selam söyleyin.'