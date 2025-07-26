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MasterChef'ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat'ın son haline yorum yağdı

TV8’in en çok izlenen yarışmalarından MasterChef’in eski yarışmacılarından Azize Polat, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni hali görenleri şaşkına çevirdi ve takipçilerinden 'çok değişmişsin' yorumları aldı.

MasterChef'ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat'ın son haline yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

MasterChef 2021 sezonunda kendine özgü tavırları, sempatik kişiliği ve yaptığı lezzetli yemeklerle izleyicilerin beğenisini kazanan Azize Polat, yarışma sonrası verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat ın son haline yorum yağdı 1

MasterChef'te yarıştığı dönemde yaptırdığı estetiklerden bahseden Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" demişti.

MasterChef ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat ın son haline yorum yağdı 2

MasterChef'e Adana'dan dahil olan Azize Polat, yarışmaya yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başarmıştı.

MasterChef ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat ın son haline yorum yağdı 3

30 KİLO VERMİŞTİ

MasterChef All Star’a katılıp lezzetli yemekleriyle dikkat çeken Azize Polat, yarışma öncesi 30 kilo verdiğini söylemişti.

MasterChef ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat ın son haline yorum yağdı 4

2023 yılında MasterChef All-Star’da izleyici karşısına çıkan Azize Polat, şimdi ise son haliyle dikkat çekiyor.

MasterChef ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat ın son haline yorum yağdı 5

MasterChef'in sevilen yarışmacısını görenler 'bambaşka biri olmuş', 'çok değişmiş', 'güzelleşmiş' demeden edemiyor.

MasterChef ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat ın son haline yorum yağdı 6

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef azize polat
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