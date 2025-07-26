MasterChef'ten sonra bambaşka biri oldu! Estetiklerini tek tek saydı! Azize Polat'ın son haline yorum yağdı

MasterChef 2021 sezonunda kendine özgü tavırları, sempatik kişiliği ve yaptığı lezzetli yemeklerle izleyicilerin beğenisini kazanan Azize Polat, yarışma sonrası verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekti.

MasterChef'te yarıştığı dönemde yaptırdığı estetiklerden bahseden Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" demişti.

MasterChef'e Adana'dan dahil olan Azize Polat, yarışmaya yedeklerden katılarak yarışmanın ortalarında veda etmiş, ancak geri dönme fırsatı verildiğinde tekrar yarışmanın kadrosuna girmeyi başarmıştı.

30 KİLO VERMİŞTİ

MasterChef All Star’a katılıp lezzetli yemekleriyle dikkat çeken Azize Polat, yarışma öncesi 30 kilo verdiğini söylemişti.

2023 yılında MasterChef All-Star’da izleyici karşısına çıkan Azize Polat, şimdi ise son haliyle dikkat çekiyor.

MasterChef'in sevilen yarışmacısını görenler 'bambaşka biri olmuş', 'çok değişmiş', 'güzelleşmiş' demeden edemiyor.