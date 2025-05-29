Mauro Icardi ve Wanda Nara yine karşı karşıya geldi! Mahkeme salonu karıştı! Aldatma görüntüleri izletildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, uzun süredir magazin manşetlerinden düşmüyor. Olaylı evlilikleriyle çok konuşulan ünlü çift resmi olarak boşandı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasının ikinci duruşmasında yaşananlar ortaya çıktı. Icardi, eski eşi Wanda Nara ile bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya geldi.

Arjantinli gazeteci Luis Ventura, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mahkemede yaşanan her şeyi anlattı.

'ÖFKE PATLAMASI YAŞADI'

''Duruşma ring salonu gibiydi. Her iki taraf da birbirlerine her şeyi fırlatıp, kavga etti.

En gergin an, Wanda'nın Keita Balde ile olan görüntülerinin oynamaya başladığı sıradaydı. Wanda Nara öfke patlaması yaşadı.

İlk duruşmadan Icardi galip geldi. Wanda Nara hiçbir açıklama yapmadan salonu terk etmek zorunda kaldı.''