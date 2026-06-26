Mehmet Ali Erbil’i yıllar sonra ağlatan Çarkıfelek anısı! “Acaba ne oldu ona?”

Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu programda hafızasından silinmeyen bir Çarkıfelek anısını paylaştı. Yıllar önce yarışmaya katılan Zonguldaklı madenci bir genci anlatan Erbil, o gün yaşananları hatırlayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇARKIFELEK ANISI GÜNDEME GELDİ

Bana Göre TV’de yayınlanan Katarsis programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, uzun yıllar sunduğu Çarkıfelek döneminden bahsederken kendisini en çok etkileyen yarışmacılardan birini anlattı. Erbil, Zonguldak’tan gelen genç yarışmacının hikayesini unutamadığını söyledi.

HEM OKUYOR HEM MADENDE ÇALIŞIYORDU

Erbil, "Bir tane çocuk böyle simsiyah madenden gelmiş... Çocuk 19 yaşında hem üniversitede okuyor hem madende çalışıyor hem evine bakıyor" diyerek gençten söz etti. Ailenin otomobil kazanmak için yarıştığını söyleyen Erbil, gencin hayat mücadelesinden çok etkilendiğini dile getirdi.

“VERMEMEK OLUR MUYDU?”

Mehmet Ali Erbil, o an yarışmanın akışını bir kenara bıraktığını ve arabayı aileye verdiğini anlattı. Yıllar sonra bile aynı duyguyu yaşadığını söyleyen Erbil, o gün gencin annesiyle karşılıklı ağladıklarını ifade etti. Ünlü şovmen, “Onu gördükten sonra vermemek olur muydu?” sözleriyle yaşadığı anı anlattı.

“ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ Mİ, MERAK EDİYORUM”

Mehmet Ali Erbil’in en dikkat çeken sözleri ise yarışmacının bugünkü hayatına ilişkin oldu. Erbil, o gencin üniversiteyi bitirip bitirmediğini, madende çalışmaya devam edip etmediğini merak ettiğini söyledi. Yıllar geçmesine rağmen o anının kendisinde iz bıraktığını belirten Erbil, “Acaba ne oldu ona?” diyerek duygusunu paylaştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Madenci genci hatırlarken sesi titreyen Mehmet Ali Erbil, programda duygusal anlar yaşadı. Erbil’in yıllar sonra bile o yarışmacıyı unutmaması ve hikayeyi anlatırken ağlaması izleyenleri de duygulandırdı.