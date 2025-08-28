Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi! Nikah şahidi Serdar Ortaç uyuya kaldığı için gelemedi

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde bu akşam evlendi. Çiftin hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptığı da öne sürüldü.

NİKAH ŞAHİDİ ORTAÇ YETİŞEMEDİ

Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Erbil'in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de yer aldı. Erbil'in nikah şahidi olan Serdar Ortaç uyuyakaldığı için nikaha yetişemedi. Yakın dostuna tepki gösteren Erbil " O hep yalnız kalacak" dedi.

ERBİL'İN ESKİ EVLİLİKLERİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Erbil, ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ile 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var. Ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan ise 2003 yılında boşandı. En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır