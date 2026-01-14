Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan lüks aracığını direğe çarptı! Faturayı Yasmin Erbil'e kesti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla magazin basınından düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça küçük eşi Gülseren Erbil ile boşanmanın eşiğinden dönen Erbil'in eşi ve kızı yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülseren Erbil ile kaza geçirdiklerini açıkladı.

Eşinin kendisine aldığı milyonluk lüks araçla direğe çarparak maddi hasar veren Gülseren Erbil, "Benim elitliğim bu kadar. Seramik yapmaya geldik şuna bak" dedi.

Hasar gören aracın son halini gösteren Yasmin Erbil'e de sitem eden Gülseren Ceylan, "Araba ötüyor. Yasmin orada bir şey yok. Kocaman direk varmış" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz haftalarda kendisinden yaşça küçük eşine hediye ettiği aracın 10 milyon TL olduğu ileri sürülmüştü.