Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in arkasından küfür edildi! 'Her kimse ifşa edilip...'

Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevgilisi Gülseren Ceylan dün akşam evlendi.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Yeniköy'deki evinin bahçesinde 6'ncı kez nikah masasına oturdu. Çiftin nikah törenine Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı.

ARKASINDAN KÜFÜR EDİLDİ

Babasının evlenmesini istemediği bilinen Yasmin Erbil nikah öncesi görüntülendi. Ünlü isim konuşmak istemeyince bir muhabir arkasından küfür etti.

'ÇOK AYIP'

Sosyal medyada gündem olan o anları Yasmin Erbil kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

Erbil görüntüye; 'Arkadaşlar ben de duydum sonra videoyu izleyince. O sırada asla duymadım. Ama Akif'e yazdım hemen ve onlardan biri olmadığını söyledi. Kim bilmiyorum çok ayıp gerçekten' ifadelerini not düştü.

Sosyal medyadaki bu görüntüler kısa sürede tepki çekti. 'Her kimse ifşa edilip işine son verilmeli' yorumları yapıldı.