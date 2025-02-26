Mehmet Ali Erbil'in tanığı olan Serdar Ortaç'ın son hali sevenlerini üzdü! “Hiçbir şey duymuyorum”

İstanbul'da yasa dışı bahsin önlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 11 Kasım'da gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Davanın ikinci duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davayı karara bağlayan hakim, Ortaç'ı 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti.

TANIK OLARAK DİNLENDİ

Sanık Serdar Ortaç'ın yargılama aşamasında pişmanlık gösterdiği gerekçesiyle cezayı 10 aya indiren hakim, Ortaç'ın duruşmada olumlu tutum ve davranışlarda bulunması ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Serdar Ortaç bugün de Mehmet Ali Erbil, hakkında açılan yasa dışı bahis davası için tanık olarak dinlendi. Ortaç, 10 ay hapis cezası almasıyla ilgili soru karşısında “Hiçbir şey duymuyorum” dedi.

Serdar Ortaç'ın bir kişinin desteğiyle yürümesi sevenlerini de üzdü. Ortaç'ın o halini görenler "Yazık ne hale geldi" dedi.