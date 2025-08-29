MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Ali Erbil nikahın ertesi sabahı şaşırttı! Canlı yayın açıp takı topladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la dün akşam nikah masasına oturdu. Nikahtan kareler sosyal medyanın gündemine otururken Mehmet Ali Erbil nikahın ertesi sabahı herkesi şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil nikahın ertesi sabahı şaşırttı! Canlı yayın açıp takı topladı
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı canlı yayın açıp takı topladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile dün akşam dünyaevine girdi.

Mehmet Ali Erbil nikahın ertesi sabahı şaşırttı! Canlı yayın açıp takı topladı 1

Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikâh törenine ünlü ismin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Nikâh şahidi Serdar Ortaç ise uyuya kaldığı için nikâha gidemedi.

Mehmet Ali Erbil nikahın ertesi sabahı şaşırttı! Canlı yayın açıp takı topladı 2

Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği nikâhın ardından yine şaşırttı. Erbil, düğünün ertesi sabahı canlı yayın açıp takı niyetine para topladı.

Mehmet Ali Erbil nikahın ertesi sabahı şaşırttı! Canlı yayın açıp takı topladı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mini elbisesiyle peş peşe paylaştı! 'Boşanma yaradı' Mini elbisesiyle peş peşe paylaştı! 'Boşanma yaradı'
Ünlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldıÜnlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı...

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.