Mehmet Ali Erbil nikahın ertesi sabahı şaşırttı! Canlı yayın açıp takı topladı

Dün akşam Gülseren Ceylan ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı canlı yayın açıp takı topladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile dün akşam dünyaevine girdi.

Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikâh törenine ünlü ismin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Nikâh şahidi Serdar Ortaç ise uyuya kaldığı için nikâha gidemedi.

Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği nikâhın ardından yine şaşırttı. Erbil, düğünün ertesi sabahı canlı yayın açıp takı niyetine para topladı.