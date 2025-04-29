MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Ali Erbil ve hizmetçisinin ilişki yaşadığını iddia etti! Gülseren Ceylan hakkında flaş karar

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan anlattıklarıyla şoke etti. Erbil'in evdeki hizmetçiyle ilişkiye girdiğini anlatan Ceylan hakkında Erbil uzaklaştırma kararı aldırdı.

Mehmet Ali Erbil ve hizmetçisinin ilişki yaşadığını iddia etti! Gülseren Ceylan hakkında flaş karar
Kubra Akalın

Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı ifşa ile gündeme bomba gibi düştü. Gülseren Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz" sözleriyle şoke etti.

Bununla da kalmadı ve iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Ekran görüntüsü 2025-04-29 072027

"GENÇ KIZI SOYUP..."

Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım" ifadeleriyle gündeme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski aşkı ifşa etti! "Hizmetçiyi götürdü" diyerek açık açık anlatıp... Eski aşkı ifşa etti! "Hizmetçiyi götürdü" diyerek açık açık anlatıp...

Ceylan yaşananları anlatırken "Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler" ifadeleriyle de dikkat çekti.
Ekran görüntüsü 2025-04-29 072038

Mehmet Ali Erbil iddialar sonrası hemen harekete geçti. Habertürk'te yer alan habere göre; Gülseren Ceylan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine hakaret davası, mala zarar verme davası açıp uzaklaştırma kararı aldırdı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesur pozlara yorum yağdı! 'Bu halin olmamış'Cesur pozlara yorum yağdı! 'Bu halin olmamış'
Fenomen dizide bomba karar! Başrol gidiyor dizinin adı ise...Fenomen dizide bomba karar! Başrol gidiyor dizinin adı ise...

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

İnfaz yasası değişiyor: Sabah işe, akşam cezaevine!

İnfaz yasası değişiyor: Sabah işe, akşam cezaevine!

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İBB tarafından kapatıldı

İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İBB tarafından kapatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.