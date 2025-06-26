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Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarmanın 2 parçası 550 TL sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranlarındaki fiyatlar sık sık gündeme geliyor. Bu sefer de porsiyonda iki tane olan vişneli yaprak sarma gündeme gelmişti. Ancak gerçek hiç de sosyal medyada konuşulduğu gibi çıkmadı.

Mehmet Şef'in restoranındaki yaprak sarmanın 2 parçası 550 TL sanıldı! Gerçek ortaya çıktı
Kubra Akalın

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında yer alan her yemek gündeme geliyor. MasterChef Türkiye jürisi olarak tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Ankara’da geçtiğimiz aylarda yeni bir restoran açtı.

Restoran, sosyal medyada da kısa sürede fiyatlarıyla da gündeme oturmuştu. Mehmet Şef'in mekanından 2 parça büyük mantının olduğu keşli mantının porsiyonu 700 TL iken Serseri adlı porsiyonun tabağının ise 1550 TL idi. Bu fiyatlar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuşuldu.

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Şimdi ise Mehmet Şef'in restoranının menüsünde yer alan başka bir porsiyon gündeme geldi.

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Bir TikTok kullanıcısı, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giderek yediği yemeği ve fiyatları paylaştı. Restorana giden sosyal medya kullancısı 2 parça vişneli yaprak sarmayı paylaşıp 550 TL yazdı. Herkes ise 2 parça yaprak sarmasını 550 TL sandı. Ancak gerçek hiç de öyle değildi.

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Kullanıcının paylaştığı fotoğrafın, tabağın servis edilen ilk hali olmadığı, tabağın yarısının yenildikten sonra paylaşıldığı ortaya çıktı.

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Mehmet Şef’in restoranında çekilen bir başka tabak görüntüsü ise gerçekleri ortaya koydu. İşte yaprak sarma tabağının restoranda sunulan hali;

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Gitmeyin o zaman kardeşim. Yemeyin oldu bitti...
Enayi çok olunca memlekette normal
sizde yemeyin zorlami yediriyor parasi olan gidiyor doyduktan sonra bu olmuş şu olmus hadi ordan
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