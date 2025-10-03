Mekan bastı, haraç istedi! Ufuk Bayraktar hakkında istenen ceza belli oldu

Yıllar önce Ezel dizisinde Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, daha sonra da Vatanım Sensin’de Dağıstanlı karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar son olarak Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda 'mekan bastı, haraç istedi' iddialarıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar hakkında “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

GEÇMİŞTE HAPİS YATMIŞTI

Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı başka bir olayda ise babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurması nedeniyle altı ay hapiste kalmıştı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur:

''Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır.

Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir. Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır.

Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir.

Saygılarımla Ufuk Bayraktar" ifadelerini kullanmıştı.