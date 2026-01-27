MAGAZİN

Melek Mosso sahnede fenalaştı! Konsere ara verdi

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Melek Mosso bu defa sevenlerini korkuttu. Son olarak Kıbrıs'ta sahne alan ünlü isim konser esnasında fenalaştı. Mosso, konserine ara verip sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Öznur Yaslı İkier

Melek Mosso, Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Mosso, şarkılarını seslendirirken bir anda fenalaştı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen şarkıcı, kısa bir aranın ardından sahneye geri döndü.

Konser sonrasında Mosso, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü isim "Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım" dedi.

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç'tan boşandıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Melek Mosso; "Çok mutluyum" dedi.

