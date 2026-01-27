Melek Mosso sahnede fenalaştı! Konsere ara verdi

Melek Mosso, Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Mosso, şarkılarını seslendirirken bir anda fenalaştı. Tansiyonunun düştüğü öğrenilen şarkıcı, kısa bir aranın ardından sahneye geri döndü.

Konser sonrasında Mosso, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü isim "Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım" dedi.

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç'tan boşandıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Melek Mosso; "Çok mutluyum" dedi.