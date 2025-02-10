Melek Mosso "Sanat değeri taşımayan ürünler çıkıyor" diyerek anlattı

Şarkıcı Melek Mosso, Narmin Balayeva'nın poster programına konuk oldu. Narmin Balayeva’nın dijital platformların ve sosyal medyanın müzik kariyerine nasıl bir etkisi olduğunu sorması üzerine Melek Mosso açıklamalarıyla dikkat çekti.

Mosso "TikTok diye bir platform var. Şarkı orada yürüdüğü anda yürüyor, yani bu aşikar" diyerek şu analizi yaptı:

"Belki biraz görsel videolar için yapılan şarkılar oluyor ya da işte yeni kuşak o şarkıyı kendi yaşamında bir şeyle bağdaştırıyor ama genelde çok sanat değeri taşımayan ürünler çıkıyor, ürün diyorum çünkü sanat değeri taşıyan bir şey kalıcıdır, unutmazsınız. Beyninize kazınır ve bir şey ifade etmeye başlar. Artık biraz ürün gibi sunulan müzikler yapılmaya başlandı."

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Müziğe yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti.

Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.