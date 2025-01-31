Melike Şahin'in O Ses Türkiye yorumu şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk aradığında...

En son 2022 yılında ekrana gelen O Ses Türkiye'nin bu sene yeniden yayınlanacağı müjdelenmiş ve büyük bir heyecanla bekleyiş başlamıştı.

Sadece yılbaşı geceleri ekrana gelen yarışma bu sezon televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz oturacak.

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda ilk kez oturacak olan Melike Şahin program hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

Melike Şahin, 'Oluyor oluyor. Ben tabi tam ısınamadım ama beni şöyle bir bekleyin 5. ya da 6. bölümde akıcam gibi hissediyorum.' ifadelerini kullandı.

Şahin, O Ses Türkiye de jüri üyelerinin arasında yaşanılan rekabet hakkında yarışmaya ısındığınızda jüri üyeleri sizden korksun mu? sorusuna ise şöyle karşılık verdi, ''Tabi neden olmasın. Ben ilk bölümde şeyi unutmuşum ben de yarışıyorum ya aslında orda benim tam aklıma gelmedi. Sonrasında ay doğru bir saniye.''

“BEN NE ALAKA DİYE DÜŞÜNDÜM”

Melike Şahin, O Ses Türkiye yarışmasına Acun Ilıcalı tarafından nasıl davet aldığını ve teklif geldiğinde neler hissettiğini de açık açık anlattı. Ünlü isim; ''Çok şaşırdım. E yani ben ne alaka diye düşündüm. Sonra ama yani enine boyuna düşününce ya neden olmasın ya çok eğlenceli bir şeye benziyor dedim. Gerçekten de öyleymiş ama.' ifadelerini kullandı.

Melike Şahin'in bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'kendisi bile inanmamış', 'o bile şaşırmış' gibi yorumlar yapıldı.