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Melike Şahin'in O Ses Türkiye yorumu şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk aradığında...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 09:52
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Uzun bir aradan sonra yeniden ekrana gelmesi büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye 2025 için geri sayım başladı. Bu sene O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz yer alacak. İlk kez jüride olacak olan Melike Şahin ilk teklif geldiğinde neler hissettiğini anlattı.

Melike Şahin'in O Ses Türkiye yorumu şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk aradığında...

En son 2022 yılında ekrana gelen O Ses Türkiye'nin bu sene yeniden yayınlanacağı müjdelenmiş ve büyük bir heyecanla bekleyiş başlamıştı.

Sadece yılbaşı geceleri ekrana gelen yarışma bu sezon televizyon ekranlarındaki yerini alacak. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise, Gökhan Özoğuz oturacak.

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda ilk kez oturacak olan Melike Şahin program hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

O SES

Melike Şahin, 'Oluyor oluyor. Ben tabi tam ısınamadım ama beni şöyle bir bekleyin 5. ya da 6. bölümde akıcam gibi hissediyorum.' ifadelerini kullandı.

Şahin, O Ses Türkiye de jüri üyelerinin arasında yaşanılan rekabet hakkında yarışmaya ısındığınızda jüri üyeleri sizden korksun mu? sorusuna ise şöyle karşılık verdi, ''Tabi neden olmasın. Ben ilk bölümde şeyi unutmuşum ben de yarışıyorum ya aslında orda benim tam aklıma gelmedi. Sonrasında ay doğru bir saniye.''

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“BEN NE ALAKA DİYE DÜŞÜNDÜM”

Melike Şahin, O Ses Türkiye yarışmasına Acun Ilıcalı tarafından nasıl davet aldığını ve teklif geldiğinde neler hissettiğini de açık açık anlattı. Ünlü isim; ''Çok şaşırdım. E yani ben ne alaka diye düşündüm. Sonra ama yani enine boyuna düşününce ya neden olmasın ya çok eğlenceli bir şeye benziyor dedim. Gerçekten de öyleymiş ama.' ifadelerini kullandı.

Melike Şahin'in bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'kendisi bile inanmamış', 'o bile şaşırmış' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Melike Şahin
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