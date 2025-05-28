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Melike Şahin makyajsız halini yayınladı! Herkes aynı yorumu yaptı

O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri üyeliği yapan şarkıcı Melike Şahin, hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Makyajsız ve filtresiz bir karesini yayınlayan ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

Melike Şahin makyajsız halini yayınladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimlerden ünlü şarkıcı Melike Şahin, kariyerindeki hızlı yükseliş ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Şahin, 'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi hit şarkılarıyla müzik listelerine ilk sıradan girmeyi başardı.

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Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla dikkat çekti. Şahin, geçtiğimiz hafta Viyana ve Zürih'te sahne almıştı.

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Şahin, bu iki seyahatinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğraflarından birinde makyajsız ve doğal haline yer verdi.

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Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'her hali güzel', 'doğal güzelliği var' gibi yorumlar yapıldı.

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Melike Şahin
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