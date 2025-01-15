Melikşah Altuntaş Gupse Özay'ı hedef aldı! Dayanamadı hemen aradı! Gerçek ortaya çıktı

Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay hakkındaki YouTube programında sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

YouTube'da yayın yaptığı esnada kullanıcıların yorumlarını okuyan

Altuntaş, Gupse Özay ismini görünce “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Melikşah Altuntaş’ın gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalarının ardından Gupse Özay’dan henüz bir yanıt gelmemişti. Özay'ın eşi Barış Arduç konuya açıklık getirdi ve "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Sonra Gupse de aradı. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız." ifadelerini kullandı.

İki yakın arkadaş oldukları bilinen Melikşah Altuntaş ve Gupse Özay arasındaki olayın sadece bir takılma olduğu ortaya çıktı.