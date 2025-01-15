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Melikşah Altuntaş Gupse Özay'ı hedef aldı! Dayanamadı hemen aradı! Gerçek ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.01.2025 15:25
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Melikşah Altuntaş'ın YouTube’daki programında ünlü oyuncu Gupse Özay ile ilgili sarf ettiği sözler kısa sürede gündem olmuştu. Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç konuya ilişkin açıklama yaptı. Barış Arduç, Gupse Özay'ın Melikşah Altuntaş'ı aradığını söyledi ve gerçek ortaya çıktı.

Melikşah Altuntaş Gupse Özay'ı hedef aldı! Dayanamadı hemen aradı! Gerçek ortaya çıktı

Melikşah Altuntaş'ın Gupse Özay hakkındaki YouTube programında sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

melikşakkk

YouTube'da yayın yaptığı esnada kullanıcıların yorumlarını okuyan
Altuntaş, Gupse Özay ismini görünce “Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz... Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden 150-200 bin lira tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana, buna güvenmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ GUPSE

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Melikşah Altuntaş’ın gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalarının ardından Gupse Özay’dan henüz bir yanıt gelmemişti. Özay'ın eşi Barış Arduç konuya açıklık getirdi ve "Biz evde güldük ona, Melikşah bizim arkadaşımız. Bu işin gırgırını yapıyor. Sonra Gupse de aradı. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor biz yakın arkadaşız." ifadelerini kullandı.

İki yakın arkadaş oldukları bilinen Melikşah Altuntaş ve Gupse Özay arasındaki olayın sadece bir takılma olduğu ortaya çıktı.

Gupse Özay ve Melikşah Altuntaş Hakkındaki Olayı Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Güzel bir şaka olduğunu düşünüyorum.
Melikşah Altuntaş espirili bir yaklaşımda bulunmuş.
Arkadaşının samimiyetine güvenmiş.
Gereksiz bir çıkış olmuş.
Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Gupse Ozay
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