Melikşah Altuntaş'tan Gupse Özay'a olay ithamlar! '150-200 bin TL tırtıklarsa...' deyip ağır konuştu!

Birçok ünlünün arkadaşı olarak bilinen ve YouTube kanalında içerik üreten yazar ve yönetmen Melihşah Altuntaş, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videosunda Gupse Özay'la ilgili sözleri dikkat çekti.

"CEHENNEM OLUR GİDER. BUNA GÜVENMEYİN"

Yayınladığı videoda bir izleyicisinin Gupse Özay'la ilgili yorumunu okuyan Altuntaş, ünlü oyuncuyla ilgil ağır ithamlarda bulundu. Altuntaş, "Bu Gupse Özay’ı ne yazıp durmuşsunuz. Filmi mi var? Filmi olduğunda ortaya çıkar. Bütün kanalları gezer s.. olup gider. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değil! Filmi varsa senin cebinden bir 150-200 tırtıklarsa programa gelir. Şimdiden söyleyeyim yazmayın bana bu bayanı" ifadelerini kullandı.

Gupse Özay bu sözlerle ilgili Altuntaş'a cevap verecek mi merak ediliyor.