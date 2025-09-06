Melis Sezen bu sefer transparan tercih etti! Göğüs detayı dikkat çekti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Deha'da yer aldı. Deha dizisiyle uzun süre konuşulan oyuncu sezon arasında.

Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıya çıkan Melis Sezen geçtiğimiz gün vücudunu saran elbisesiyle kırmızı halıdaydı.

Oyuncu bu sefer de siyah transparan detaylara sahip elbisesiyle dikkat çekti. Derin dekolteli siyah elbisesinin ön kısmındaki transparan detaylarla adından söz ettiren oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Elbisenin siyah uzun etek kısmı saten dokusuyla asil bir duruş sergilerken, üst kısmı dantel ve transparan detaylarla oldukça cesur bir görünüm yarattı. Göğüs bölgesindeki işlemeler, transparanlığın sınırlarını zarif bir şekilde belirledi. Bel kısmındaki ince kemer detayı elbiseye modern bir dokunuş katarken, bel hattını da belirginleştirdi.

Genel olarak bakıldığında, kırmızı halı için dramatik, feminen ve güçlü bir stil yansıtan oyuncuya sosyal medyada da yorum yağdı.

Poz vermek için şekilden şekle giren Melis Sezen'in tarzı ise hayranlarından tam not aldı.