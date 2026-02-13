MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Ülkeyi terk eden Merve Taşkın hakkında gözaltı kararı

Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen ve daha önce müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk ettiğini açıklamıştı. Bali'den paylaşımlarına devam eden Taşkın hakkında OnlyFans operasyonu kapsamında gözaltı kararı verildi.

Uyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Ülkeyi terk eden Merve Taşkın hakkında gözaltı kararı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada paylaştığı içerikler sebebi ile hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, son olarak müstehcenlik suçlamasıyla ifadeye çağırılmıştı.

Yaşadıklarının ardından ülkeyi terk etme kararı alan Merve Taşkın geçtiğimiz haftalarda bir video çekerek Bali'ye yerleştiğini duyurdu.

Uyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Ülkeyi terk eden Merve Taşkın hakkında gözaltı kararı 1

Merve Taşkın'ın gitmesinin ardından ünlü ismin adı uyuşturucu operasyonu ve OnlyFans soruşturmasına karıştı.

YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinde yer aldığı öne sürülen Taşkın hakkında geçtiğimiz hafta yakalama kararı verilmişti.

Uyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Ülkeyi terk eden Merve Taşkın hakkında gözaltı kararı 2

Taşkın'ın ismi bu sabah saatlerinde düzenlenen OnlyFans operasyonunda da geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

Uyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Ülkeyi terk eden Merve Taşkın hakkında gözaltı kararı 3

ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖZEL İÇERİK...

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

OnlyFans operasyonu kapsamında Merve Taşkın ile birlikte Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serveti 1 milyar TL'yi aştı! İstanbul'da daire topluyorServeti 1 milyar TL'yi aştı! İstanbul'da daire topluyor
OnlyFans operasyonunda adı geçti! Bakın neredeymiş OnlyFans operasyonunda adı geçti! Bakın neredeymiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.