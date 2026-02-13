Uyuşturucu soruşturmasının ardından OnlyFans operasyonu! Ülkeyi terk eden Merve Taşkın hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyada paylaştığı içerikler sebebi ile hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, son olarak müstehcenlik suçlamasıyla ifadeye çağırılmıştı.

Yaşadıklarının ardından ülkeyi terk etme kararı alan Merve Taşkın geçtiğimiz haftalarda bir video çekerek Bali'ye yerleştiğini duyurdu.

Merve Taşkın'ın gitmesinin ardından ünlü ismin adı uyuşturucu operasyonu ve OnlyFans soruşturmasına karıştı.

YAKALAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinde yer aldığı öne sürülen Taşkın hakkında geçtiğimiz hafta yakalama kararı verilmişti.

Taşkın'ın ismi bu sabah saatlerinde düzenlenen OnlyFans operasyonunda da geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi.

ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖZEL İÇERİK...

Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

OnlyFans operasyonu kapsamında Merve Taşkın ile birlikte Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında gözaltı kararı verildi.