MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Eşi Yusuf Yazıcı duyurdu

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Eşi Yusuf Yazıcı duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Paris'te sessiz sedasız evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarına kavuştu. Güzel haberi milli futbolcu duyurdu.

Melisa Aslı Pamuk anne oldu! Eşi Yusuf Yazıcı duyurdu

Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncudan güzel haber geldi.

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğlunu dünyaya getirdi. Güzel haberi Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından duyurdu.

MELİSA 1

"EN GÜZEL YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ"

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınladı.

MELİSA 3

İlk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, bebeklerinin adını açıklamadı. Ünlü çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdı

Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de kabus gibi olay! Uçak ile helikopter havada çarpıştı

ABD'de kabus gibi olay! Uçak ile helikopter havada çarpıştı

Özel hastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel hastanelerde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

IBAN’a para gönderenler dikkat! EFT'de yeni dönem başlıyor

Skandal görüntü! Öğrencilere sırayla dayak attı: 'Pavyon mu lan burası?'

Skandal görüntü! Öğrencilere sırayla dayak attı: 'Pavyon mu lan burası?'

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.