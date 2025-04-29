Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğulları Mylan 3 aylık oldu! Annesi böyle paylaştı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.
2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikahtan aylar sonra bebek müjdesi verdi. Ünlü oyuncu, 29 Ocak tarihinde anne oldu.
Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini “En güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle duyurdu.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk da doğumdan günler sonra oğlunu paylaştı. Bebeğin yüzünü göstermeyen Pamuk, oğlunun adının Mylan olduğunu açıkladı.
Şimdilerde oğluyla ilgilenen Melisa Aslı Pamuk, aylar sonra bebeğinin yeni bir karesini paylaştı. Mylan'ın 3 aylık olduğunu duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin yüzünü göstermedi.
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