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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğulları Mylan 3 aylık oldu! Annesi böyle paylaştı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuştu. İlk kez anne baba olan ünlü çiftten Yazıcı, aylar sonra oğlunun yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğulları Mylan 3 aylık oldu! Annesi böyle paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.

2011 Türkiye Güzeli Pamuk, nikahtan aylar sonra bebek müjdesi verdi. Ünlü oyuncu, 29 Ocak tarihinde anne oldu.

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"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"

Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini “En güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle duyurdu.

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PAMUK'TAN İLK PAYLAŞIM

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk da doğumdan günler sonra oğlunu paylaştı. Bebeğin yüzünü göstermeyen Pamuk, oğlunun adının Mylan olduğunu açıkladı.

MYLAN 3 AYLIK OLDU

Şimdilerde oğluyla ilgilenen Melisa Aslı Pamuk, aylar sonra bebeğinin yeni bir karesini paylaştı. Mylan'ın 3 aylık olduğunu duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin yüzünü göstermedi.

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Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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