Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan çiftinden mutlu aile pozu! Minik Mylan'ı görenler aynı şeyi söyledi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti.
Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.
Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu açıklamıştı.
Ünlü çift, şimdi de tatil için soluğu İtalya'da aldı. Yazıcı, mutlu aile karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.
Paylaşılan fotoğraflarda minik bebek Mylan'ın son hali dikkat çekti. Mylan'ı görenler, 'Aynı annesi' şeklinde yorumlarda bulundu.
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