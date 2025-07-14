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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan çiftinden mutlu aile pozu! Minik Mylan'ı görenler aynı şeyi söyledi

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve eşi futbolcu Yusuf Yazıcı'nın mutlu evlilikleri sürüyor. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü çift oğulları Mylan’ın son halini yayınladı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'dan çiftinden mutlu aile pozu! Minik Mylan'ı görenler aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti.

Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı dan çiftinden mutlu aile pozu! Minik Mylan ı görenler aynı şeyi söyledi 1

HOŞ GELDİN MYLAN BEBEK

Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu açıklamıştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı dan çiftinden mutlu aile pozu! Minik Mylan ı görenler aynı şeyi söyledi 2

Ünlü çift, şimdi de tatil için soluğu İtalya'da aldı. Yazıcı, mutlu aile karelerini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı dan çiftinden mutlu aile pozu! Minik Mylan ı görenler aynı şeyi söyledi 3

Paylaşılan fotoğraflarda minik bebek Mylan'ın son hali dikkat çekti. Mylan'ı görenler, 'Aynı annesi' şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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