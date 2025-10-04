Melisa Döngel imaj tazeledi! Yine çok beğenildi

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

26 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak kuaförde çektiği fotoğrafları paylaştı.

TAM NOT ALDI

Saçlarında değişikliğe giden Melisa Döngel, kakül kestirdi. Ünlü ismin yeni imajına "Sana her şey yakışıyor", "Yeni imajına bayıldık" gibi yorumlar geldi.