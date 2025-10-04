MAGAZİN

Melisa Döngel imaj tazeledi! Yine çok beğenildi

Son olarak Holding dizisi ile ekranlarda yer alan ve dizisi apar topar final yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Melisa Döngel'in yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Melisa Döngel imaj tazeledi! Yine çok beğenildi 1

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Melisa Döngel imaj tazeledi! Yine çok beğenildi 2

26 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak kuaförde çektiği fotoğrafları paylaştı.

Melisa Döngel imaj tazeledi! Yine çok beğenildi 3

TAM NOT ALDI

Saçlarında değişikliğe giden Melisa Döngel, kakül kestirdi. Ünlü ismin yeni imajına "Sana her şey yakışıyor", "Yeni imajına bayıldık" gibi yorumlar geldi.

Melisa Döngel
