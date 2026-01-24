Melisa Döngel Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü isim şimdi de Paris pozlarıyla beğeni topladı.

Melisa Döngel çıktığı Paris tatilinden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Döngel'in pozlarına; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'başka bir aurası var' şeklinde yorumlar yapıldı.