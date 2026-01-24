MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melisa Döngel Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Son olarak Holding dizisi ile ekranlarda yer alan ve projesi apar topar final yapan ünlü oyuncu Melisa Döngel kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim şimdi de Paris pozlarıyla dikkat çekti. Döngel'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Döngel Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Melisa Döngel Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü 1

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü isim şimdi de Paris pozlarıyla beğeni topladı.

Melisa Döngel Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü 2

Melisa Döngel çıktığı Paris tatilinden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Melisa Döngel Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü 3

Döngel'in pozlarına; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'başka bir aurası var' şeklinde yorumlar yapıldı.

Melisa Döngel Paris kaçamağını paylaştı! Beğeni butonu çöktü 4

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Konser başına 500 bin dolar' iddiası... Toplam kazancı ortaya çıktı'Konser başına 500 bin dolar' iddiası... Toplam kazancı ortaya çıktı
Fenomen yarışmada fırın patladı! Çekimler durduFenomen yarışmada fırın patladı! Çekimler durdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

DEM Partililerin örgü akımına o da katıldı! Yorumları kapattı

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.