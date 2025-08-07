MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Meme kanseri ile mücadele ediyordu! Selcan Asyalı'dan haber var

Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıldır mücadele ettiği kanseri atlattı. Selcan'ın kemoterapi tedavisi tamamlansa da önünde 4 yılık zorlu bir süreç daha bulunuyor.

Meme kanseri ile mücadele ediyordu! Selcan Asyalı'dan haber var
Öznur Yaslı İkier

Şarkıcı Selcan Asyalı, iki yıl önce meme kanserine yakalandı. Gördüğü kemoterapi tedavisinin yanı sıra vücudun başka bölgelerine sıçrama riski nedeniyle iki memesi alınan Asyalı, kanseri atlattı.

Meme kanseri ile mücadele ediyordu! Selcan Asyalı dan haber var 1

Selcan Asyalı, iki yıllık mücadele sonunda kanseri atlatmış olmasının mutluluğunu yaşarken önünde 4 yıllık zorlu bir süreç daha olduğunu dile getirdi.

Meme kanseri ile mücadele ediyordu! Selcan Asyalı dan haber var 2

Kullandığı ilaçların yan etkilerinin kendisini bir hayli zorladığını söyleyen Asyalı; "Buna da şükür. Evimde dinleniyorum, ilaçların yan etkilerinden dolayı aşırı yorgunluk oluyor, sokağa çok zor çıkıyorum. Olsun, bu günler de geçecek. Kanserin yinelenmemesi için 4 yıl ilaç kullanacağım. Kendimi iyi hissetmeye başladığımda işeme dönebileceğim. Herkes sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Meme kanseri ile mücadele ediyordu! Selcan Asyalı dan haber var 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı
'Eski eşine geri döndü' dendi... Jet açıklama 'Eski eşine geri döndü' dendi... Jet açıklama

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Gizli tanık her şeyi anlattı: Bütün köy biliyor

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Eski sevgilisi ile birlikte 3 kişiyi yaraladı! Saldırı öncesi video çekti: 'Öyle süslü mezara ihtiyacım yok'

Eski sevgilisi ile birlikte 3 kişiyi yaraladı! Saldırı öncesi video çekti: 'Öyle süslü mezara ihtiyacım yok'

Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.