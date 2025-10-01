MAGAZİN

Son dakika haberi: Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı! Ev hapsi kararı verildi...

Son dakika... Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından biri olmakla suçlanan ve sekiz aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım'ın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Bergüzar Korel gibi isimler Ayşe Barım'a destek için adliyeye geldi. Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi.

Öznur Yaslı İkier

Son dakika haberi: Gezi Parkı olaylarında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan Ayşe Barım, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ayşe Barım hakkında ev hapsi kararı verildi.

TEDAVİ OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Cezaevinde 30 kilo kaybettiğini söyleyen Barım, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları anlatırken tedavi olmak istediğini söyledi. Barım, "Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum." dedi.

Menajer Ayşe Barım hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Kararın gerekçesi, sağlık raporları, tanıkların dinlenmesi ve yattığı süre oldu.

ÜNLÜ OYUNCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme heyeti 7 Temmuz’daki ilk duruşmada hazır bulunan tanıklar Dolunay Soysert, Selma Ergeç, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu hakkında zorla getirme ve dinlenme kararı vermişti.

Gezi Parkı’nda olduğu fotoğraf ve video kayıtlarıyla tespit edilen ünlü oyuncular bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlendi.

Salonda Hümeyra Adak, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergenç, Sevil Demirci, Şükran Ovalı Erkin, Zafer Algöz, Enver Aysever tanık sıfatıyla yer aldı.

