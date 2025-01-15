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Menajer zincirine bir tepki de AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan! 'O çarkı reddedince bir ödül bile vermediler!'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.01.2025 16:34
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Magazin manşetleri günlerdir dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları ile çalkalanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, oyunculuk yaptığı dönemde sanat camiasında tanık olduklarını tek tek anlattı. Yenişehirlioğlu menajer tekelleşmesine 'O çarkı reddedince bir ödül bile vermediler!' diyerek sert çıktı.

Menajer zincirine bir tepki de AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan! 'O çarkı reddedince bir ödül bile vermediler!'

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu ve sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ajansın oyuncusu olan Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla bugün adliyeye giderek ifade verdi.

Avukatlık, yazarlık, sanatçılık sonrası siyasete adım atan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da dizi sektördeki tekelleşme tartışmalarına dahil oldu. Yenişehirlioğlu, Sabah YouTube kanalında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Daha önce Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterine hayat veren Yenişehirlioğlu konuya dair şu açıklamaları yaptı;

BAHADIR

'TEK BİR ÖDÜL BİLE VERMEDİLER'

"Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakterini yorumladım. Dünyada gittiğim her yerde çok büyük ilgi gördüm. Ama tek bir ödül bile vermediler. Çünkü onların çarkından değildim ve olmayı reddetmiştim." dedi.

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Yenişehirlioğlu, 'Sanatçı muhalif olmalı' gibi bir dayatma ile karşı karşıya olunduğuna vurgu yaparak, "Bir ödül töreninde de Suriye'deki kadınların nasıl işkenceye tabi tutulduğunu dile getirebilenini görmedik. Bazı sanatçıları hiç ortalarda göremezsiniz, onlar bu oyuna dahil olmayı reddettikleri için, kimsenin yardakçısı olmadıkları için yer bulamıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti GrupBaşkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, oyunculuk yaptığı dönemde sanat camiasının içinde yaşananları tek tek anlattı. Yenişehirlioğlu, LGBT ve eşcinsellik dayatmasına ateş püskürdü, "LGBT'ye, eşcinselliğe hizmet etmiyorsanız sanki aydın değilsiniz gibi davranılıyor. Bu mudur ülkeye katkı vermek." dedi.

Yenişehirlioğlu, her fırsatta kadın hakları diye bağıran isimlerin, sözkonusu mazlumlar olduğunda dillerini yutmuş gibi davrandıklarına vurgu yaptı. Yenişehirlioğlu, ödül törenlerinde TSK'nın 'işgalcilik' ile suçlanması gibi ülkeyi hedef alan olaylara değindi, "Bir ödül töreninde de Suriye'deki kadınların nasıl öldürüldüğü, işkenceye tabi tutulduğunu dile getireni göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

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MENAJER TEKELİNE YÜKLENDİ: YARDAKÇI OLMAYANI EKRANLARDA GÖREMEZSİNİZ

Bahadır Yenişehirlioğlu, menajerlerin tekelleşmesi ve ekranları domine etmesi ile ilgili sürece dair de sert ifadeler kullandı. Yenişehirlioğlu, "Bazı sanatçılarımızı ekranlarda çok görürsünüz. Ama bazı sanatçılarımızı ekranlarda hiç göremezsiniz. Aslında çok yeteneklidirler, ama bu oyuna ortak olmadıkları için, yardakçılık yapmadıkları için yer bulamıyorlar. Kimsenin yardakçısı olmamak lazım. Bu zararlıdır." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, ekrandaki bu tekelleşmeye bir de göndermede bulunarak, "Tamamen duygusal. Duygusal dediğimiz bu, para..." dedi.

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