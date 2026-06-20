Menderes Samancılar bu defa korkuttu! Usta oyuncu acil ameliyata alındı

Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi.

Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan 72 yaşındaki oyuncu, bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Usta oyuncunun acil olarak ameliyata alındığı öğrenildi.

Operasyonun ardından doktorların gözetiminde tutulan Samancılar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Samancılar’ın ameliyat haberinin duyulmasının ardından sanat dünyasından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Oyuncular Talat Bulut, Selim Bayraktar, Uğur Güneş ve Volkan Severcan başta olmak üzere birçok ünlü isim, başarılı oyuncuya desteklerini iletti.