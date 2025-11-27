Meral Kaplan'a 'ruhsatsız sağlık merkezi' davası!

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sevda Çiçeği dizisinde hayat verdiği 'Nazan' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünü oyuncu Meral Kaplan daha önce dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Oyuncu şimdi de halkı yanıltmakla suçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan çarpıcı iddianameyle, sunucu ve oyuncu Meral Kaplan'ın sahibi olduğu Beşiktaş'taki bir merkez mercek altına alındı. Soruşturma, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimi ve şikâyeti üzerine başlatıldı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Meral Kaplan asistanı Azra Bolkar ve yardımcısı Bahar Uysal, iddianamede şüpheli olarak yer alıyor. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1219 Sayılı Tababet Kanunu'na muhalefet suçlamaları bulunuyor.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 20 Mart 2025 tarihinde görülen duruşmada şüphelilerin savunmaları dikkat çekti. Merkez sahibi Meral Kaplan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, merkezde kullanılan cihazın tıbbi bir cihaz olmadığını, bunun bir "biorezonans" yöntemi olduğunu ve bir uzmanlık gerektirmediğini savundu.

Diğer şüpheliler Azra Bolkar ve Bahar Uysal ise Kaplan'ın yanında asistan ve yardımcı olarak sigortalı çalıştıklarını, yetkisiz bir işlem yapmadıklarını öne sürdü.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı, sanık Meral Kaplan'ın "biorezonans" işlemini Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak yaptığını iddia etmesi üzerine, yaşam merkezinin iş yeri ruhsat, izin ve faaliyet başlangıç tarihinin detaylı olarak araştırılmasını talep etti.

Hakim, bu kritik bilgilerin temini için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.