Mert Demir yeni albümünü kutladı! Yaşar İpek ateş püskürdü: Serenay'ın sihirli değneği mi var?

MYNET DETAY- Mert Demir'in Yalan Dolan isimli yeni albümü çıktı ve ilk konserini de verdi. Mert Demir yeni albümünün ilk konserinin ardından kuliste kutlama yaptı.

Sevgilisi Serenay Sarıkaya da Demir'i yalnız bırakmadı. Şampanya patlatıp kutlama yapan çifte arkadaşları da eşlik etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Yaşar İpek'ten beklenmedik tepkiler geldi.

Yaşar İpek, Mert Demir'i eleştirirken şunları söyledi:

"Vallahi hiçbir meziyet yetenek olmadan, milletin şarkılarını okuyarak hiçbir üretkenlik olmadan bütün şarkıları detone okuyarak nasıl oldu bu Serenay'ın sihirli değneğimi var anlamadım."

OLAY İFADELER SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Hızını alamayan Yaşar İpek devamında ise "Müzik piyasasını meşkul eden kıl kuyruklar" ifadesiyle şoke etti.

Bu sözler sosyal medyada tartışma yaratırken iki tarafın oluşmasına da sebep oldu. Kimi Yaşar İpek'e destek verirken kimi ise bu sözleri eleştirerek Mert Demir'i destekledi.