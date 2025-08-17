MAGAZİN

Mert Yazıcıoğlu'ndan sonra bomba bir isim daha: Bennu Yıldırımlar, Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u oldu

ATV dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Orhan Bey döneminin anlatılacağı dizide kadroya Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal'dan sonra Bennu Yıldırımlar dahil oldu.

Kubra Akalın

ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni yayın döneminde 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi sonrası yapımcıyla arasında kriz çıktmıştı. Burak Özçivit'in diziden ayrılması kadroda da etkili oldu.

Bozdağ Film imzalı yapım, yenilenen dünyası ve güçlü kadrosuyla son dönemde gündemde.

Yeni sezonda dizide Orhan Bey dönemi işlenecek. Dizinin yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Bülent İşbilen oturacak.

MERT YAZICIOĞLU BAŞROLDE

Yeni sezon için oyuncu kadrosu da büyük ölçüde yenilendi. İlk olarak Orhan Bey rolü için Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya varıldı. Ardından Osman Bey karakteri için usta oyuncu Cihan Ünal kadroya dahil oldu. Son olarak ise Malhun Hatun’u canlandıracak isim belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türk tiyatrosunun değerli oyuncularından Bennu Yıldırımlar yeni sezonda ekrana gelecek.

Anahtar Kelimeler:
kuruluş osman
