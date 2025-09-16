MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Merve Boluğur imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı

Bir dönemin büyük ilgiyle izlenen dizisi Acemi Cadı ile şöhreti yakalayan Merve Boluğur, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelen Boluğur şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Merve Boluğur'u görenler tanıyamadı.

Merve Boluğur imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Merve Boluğur siyah saçlarından vazgeçti.

Merve Boluğur imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı 1

KİMSE TANIYAMADI

Boluğur son halini sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'saç rengin çok yakışmış', 'bambaşka biri olmuş', 'Bu kim?', 'Merve nerede?' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Boluğur imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı 2

Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş, çift çalkantılı evliliklerini 2017 yılında resmi olarak bitirmişti.

Ünlü oyuncu, 2022 yılında Dj Mert Aydın ile evlenmiş ancak mutluluğu 53 gün sürmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinema dünyasından bir yıldız kaydı! Efsane oyuncudan acı haberSinema dünyasından bir yıldız kaydı! Efsane oyuncudan acı haber
Gözaltına alınmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar verildiGözaltına alınmıştı! Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar verildi

Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.