Merve Boluğur imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Merve Boluğur siyah saçlarından vazgeçti.

KİMSE TANIYAMADI

Boluğur son halini sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'saç rengin çok yakışmış', 'bambaşka biri olmuş', 'Bu kim?', 'Merve nerede?' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturmuş, çift çalkantılı evliliklerini 2017 yılında resmi olarak bitirmişti.

Ünlü oyuncu, 2022 yılında Dj Mert Aydın ile evlenmiş ancak mutluluğu 53 gün sürmüştü.