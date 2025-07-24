Merve Boluğur lüks teknede sere serpe pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

Soluğu Çeşme'de alan Boluğur şimdi de lüks teknede verdiği pozlarla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Sere serpe pozlar veren Boluğur'un iddialı kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'D vitamini yaramış', 'Güzel kadın ', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Boluğur daha önce tatil bölgelerindeki fiyatlar hakkında konuşmuş ve ''Çalışan insanlarız, kolay para kazanmıyoruz. Harcarken de dikkatli harcamaya gayret ediyor. Herkes hakkını alsın istiyorum bu ülkede ama çok da ucuz diyemem.'' ifadelerini kullanmıştı.