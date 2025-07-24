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Merve Boluğur lüks teknede sere serpe pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Merve Boluğur şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Lüks teknede sere serpe pozlar veren Boluğur'un iddialı kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur lüks teknede sere serpe pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü isim havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

Merve Boluğur lüks teknede sere serpe pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü 1

Soluğu Çeşme'de alan Boluğur şimdi de lüks teknede verdiği pozlarla dikkat çekti.

Merve Boluğur lüks teknede sere serpe pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü 2

YORUM YAĞDI

Sere serpe pozlar veren Boluğur'un iddialı kareleri beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'D vitamini yaramış', 'Güzel kadın ', 'Her hali çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Boluğur lüks teknede sere serpe pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü 3

Boluğur daha önce tatil bölgelerindeki fiyatlar hakkında konuşmuş ve ''Çalışan insanlarız, kolay para kazanmıyoruz. Harcarken de dikkatli harcamaya gayret ediyor. Herkes hakkını alsın istiyorum bu ülkede ama çok da ucuz diyemem.'' ifadelerini kullanmıştı.

Merve Boluğur lüks teknede sere serpe pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü 4

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Merve Boluğur
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