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Merve Taşkın'dan olay 14 Şubat teklifi! Özelliklerini sıraladı bir akşam yemeği için bakın ne kadar istedi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.02.2025 21:51
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Onlyfans modeli Merve Taşkın, sosyal medya hesabında 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeğine çıkacağını söyledi. Fenomen isim özelliklerini sıralarken cinsiyetin fark etmediğini de ekledi. Bir akşam yemeği için alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Merve Taşkın'dan olay 14 Şubat teklifi! Özelliklerini sıraladı bir akşam yemeği için bakın ne kadar istedi...

Onlyfans modeli Merve Taşkın gerek paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde "Regl ritüeliyle" konuşulan Taşkın, para ve bolluk için regl döneminde yapılabilecek ritüelleri ChatGPT'ye sorup uygulamıştı. Şimdi ise ünlü fenomen 14 Şubat teklifiyle olay oldu.

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AKŞAM YEMEĞİ TEKLİF ETTİ! ÜCRET İSE...

Aktif olarak kullandığı X hesabında Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti. 400 Bin TL karşılığında kız arkadaş olacağını söyledi. Ayrıca Taşkın, özelliklerini sıralayıp cinsiyetin fark etmediğini belirtti.

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Taşkın'ın teklifine kısa sürede onlarca yorum yağdı. Fenomenin kiminle yemeği çıkacağı ise merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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