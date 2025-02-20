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Merve Taşkın'dan ayağında kelepçeli poz! "Beni CİMER'e şikayet edenler..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 07:18
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Akşam yemeği için 400 bin lira istemesinin ardından gözaltına alınıp ev hapsi cezası alan Merve Taşkın kendisine takılan kelepçenin olmadığını söylemişti. Kelepçe nihayet takıldı ve fenomen isim sosyal medyadan poz verdi. Taşkın kendisini CİMER'e şikayet edenlere de seslendi.

Merve Taşkın'dan ayağında kelepçeli poz! "Beni CİMER'e şikayet edenler..."

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken 14 Şubat'taki sözleri olay oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın hakkında CİMER'e şikayet yağdı. Fenomen şikayetler sonrasında gözaltına alındı.

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Müstehcenlikle suçlanan Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

"Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar" diyen Merve Taşkın'ın kelepçesi sonunda takıldı.

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"İki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar" dedi! Şaşırtan talep "İki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar" dedi! Şaşırtan talep

RENKLİ KELEPÇE İSTEMİŞTİ

Ayağında kelepçeyle poz veren fenomen isim kendisine CİMER'e şikayet edenlere isyan etti ve şu sözleri söyledi:

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'Beni CİMER'e şikayet edenleri azimlerinden dolayı tebrik ederim, bana ev hapsi aldırmayı başardınız. Bu azmin ve emeğin çok az bir kısmını kendi hayatınız için harcamış olsaydınız eminim ki şu an bambaşka hayatlarınız olurdu. Bana harcadığınız vaktiniz, emeğiniz, enerjiniz için teşekkür ederim' dedi.

Daha önce renkli kelepçe isteyen Merve Taşkın devamında 'Not: Başka renk kelepçe getirmemişler, yine siyah getirdiler' ifadelerini kullandı.

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Merve Taşkın
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