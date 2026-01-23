MAGAZİN

Merve Taşkın ülkeyi terk ederken gözyaşlarını tutamadı! Ünlü profesör ağzına geleni saydı! ''Bunun gibi tipler...''

Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen ve daha önce müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan Merve Taşkın ülkeyi terk edeceğini açıklamış ve paylaşımlarına devam etmişti. Taşkın, Bali'ye gitmek için bindiği uçakta gözyaşlarını tutamadı. Merve Taşkın'ın o anlarına ise çocuk psikiyatrisi profesörü Veysi Çeri kayıtsız kalamadı. Çeri, Taşkın'ın paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, son olarak müstehcenlik suçlamasıyla ifadeye çağırılmıştı.

Merve Taşkın dün yayınladığı bir video ile ülkeyi terk edeceğini duyurdu. Paylaşımlarına devam eden Taşkın, Bali'ye gitmek için bindiği uçakta gözyaşlarını tutamadı.

Merve Taşkın paylaşımlarında 'Niye içimde bu kadar ağlama isteğim var' ifadelerini kullandı.

Taşkın'ın gidişi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken çocuk psikiyatrisi profesörü Veysi Çeri bu duruma tepki gösterdi.

Çeri; ''Ulan çocuk psikiyatrisi profesörüyüm. Gece gündüz durmadan çalışıyorum; hasta çocuklarla görüşmeler, akademik makaleler, konferanslar, supervizyonlar, bir de ailelere ve meslektaşlara yönelik eğitimler veriyorum. Uyku mu? Günde ortalama 5-6 saat ancak. Yıllardır profesörüm, ama hayatımda bir kez busines uçmadım.

Ancak bunun gibi tipler gizlide kuytuda bırakılmayıp, gençlerimizin adeta akıllarına girsin diye birileri tarafından parlatılarak, bu şatafatlı hayatı sürdükleri çocuklarla gençlerin gözlerine sokulması sağlanıp, gençlerimiz eğitim-öğretimin ulvi yolundan saptırılıp bu çirkin bataklığa sürüklenmeye çalışılıyor.

Bunun spontan gelişen bir şey olduğunu düşünüyorsanız çok safsınız demektir.Aile kurumu çatırdıyor nüfus hızla düşüyorsa bunların etkşsi yok mu sanıyorsunuz? Maalesef çocuklarımıza karşı bilinçli bir savaş yürütülerek kızlarımız doktor, öğretmen, hakim savcı olmaktan nefret ettirilip resmen oruspuluğa yönlendirilirken biz de mal mal izliyoruz. Gençlerimiz adına çok üzgünüm.'' ifadelerini kullandı.

Ünlü profesörün bu tepkisi çok sayıda etkileşim aldı. Çeri'nin yorumu için 'sert ama net yazmış', ' aslında bu kadar net', 'Bunlar normalleştirilmeye çalışılıyor' gibi yorumlar yapıldı.

