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Metin Arolat'ın otopsi raporunda 'alkol ve uyuşturucu' iddiası! Yakın dostu Armağan Çağlayan isyan etti: O gece müşterilerden biri...

Metin Arolat'ın otopsi raporu aylar sonra gündeme geldi. kanında etil alkol ve uyuşturucu madde iddiaları sonrasında yakın dostu Armağan Çağlayan isyan etti. Çağlayan o gece yaşananları anlattı.

Metin Arolat'ın otopsi raporunda 'alkol ve uyuşturucu' iddiası! Yakın dostu Armağan Çağlayan isyan etti: O gece müşterilerden biri...
Kubra Akalın

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül akşamı sahnede fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Ani vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Metin Arolat'ın otopsi raporu vefatından aylar sonra ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedildi.

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Armağan Çağlayan ise bu haberden sonra isyan etti. Yakın dostunun asla alkol kullanmadığını söyleyen Çağlayan o gece yaşananları şöyle anlattı:

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"KEŞKE ÖLEN İNSANI RAHAT BIRAKSALAR"

"Bu haberlerin amacı nedir bilmiyorum açıkçası. Ama Metin içki içmezdi. Fakat o geceye ilişkin bana anlatılan bir detay var. Sahneye müşterilerden birisi Jagger yolluyor. Metin’de içiyor. Hatta jagger’i içtikten bir süre sonra, iki göğsünün arası yanıyor. Bunun üzerine kulise giriyor. Ve çalışanlara diyor ki, adam jagger yollamış, kadehini kaldırdı ben de içtim. Mecbur.

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Ne sertmiş göğsümü yaktı. Keşke içmeseydim. Diyor. Meğer o anda kalp krizi geçiriyormuş. Bu göğüs yanmasını jaggere bağlıyor. Çalışanlar doktora götürmek istiyorlar. Yok diyor jagger’den oldu , ben alışkın değilim ya içkiye. Belki de jaggeri içmese kriz geçirdiğini anlayıp doktora gidecekti.”

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Uyuşturucu iddialarına da sert çıkan Çağlayan, "Uyuşturucu kısmına gelince, Metin 25 yıllık arkadaşım. Hiç uyuşturucu kullanırken görmedim. Hiç uyuşturucu etkisindeyken de rastlamadım! Yaşayanların huzuru yok, Keşke bari ölen insanları rahat bıraksak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Metin Arolat
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