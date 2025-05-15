Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Metin Arolat'ın otopsi raporu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, 21 Eylül tarihinde Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı ölüm haberiyle tüm sevenlerini yasa boğarken, Arolat'ın ölüm sebebi merak edildi. Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını söylemişti.

OTOPSİ RAPORU HAZIRLANDI

Ortaya çıkan bu açıklamalar sonrasında Metin Arolat'ın bu nedenden dolayı öldüğü öne sürülmüştü. Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu belirtildi. Arolat'ın vefat etmeden önce evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığı ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürülmüştü.