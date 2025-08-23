MAGAZİN

Metin Şentürk kardeşi Bayram Şentürk'e veda etti! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadı

Şarkıcı Metin Şentürk'ün uzun süredir kanserle mücadele eden kardeşi Bayram Şentürk hayata gözlerini yumdu. Metin Şentürk bugün düzenlenen cenaze töreniyle kardeşine veda etti. Ünlü şarkıcı törende zor anlar yaşadı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir video ile sevenlerini duygulandırmıştı. Şentürk, kardeşinin kanserle savaştığını takipçilerine açıklamıştı.

Kardeşinin 11 aydır kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Şentürk dün acı haberi duyurdu ve Bayram Şentürk'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı bugün düzenlenen cenaze töreniyle kardeşi Bayram Şentürk'e veda etti.

Törende ayakta durmakta hatta nefes almakta zorlanan Şentürk'ü yakın dostları yalnız bırakmadı.

Metin Şentürk
