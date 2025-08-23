Metin Şentürk kardeşi Bayram Şentürk'e veda etti! Ayakta durmakta zorlandı, nefes bile alamadı

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir video ile sevenlerini duygulandırmıştı. Şentürk, kardeşinin kanserle savaştığını takipçilerine açıklamıştı.
Kardeşinin 11 aydır kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Şentürk dün acı haberi duyurdu ve Bayram Şentürk'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı bugün düzenlenen cenaze töreniyle kardeşi Bayram Şentürk'e veda etti.
Törende ayakta durmakta hatta nefes almakta zorlanan Şentürk'ü yakın dostları yalnız bırakmadı.
