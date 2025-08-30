MAGAZİN

Miami'de 3 gün 3 gece düğün yapmıştı! Dilara Altıntop'la evlenen Reza Zarrab'ın düğün masrafı dudak uçuklattı

Banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Reza Zarrab, Miami’de eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile ocak ayında dünyaevine girmişti. Üç gün süren görkemli düğün, kırmızı konsepti ve ünlü davetlileriyle uzun süre konuşulmuştu. Reza Zarrab'ın düğün masrafı aylar sonra ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Reza Zarrab, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başlangıç yaptı.

Uzun süredir birlikte olduğu ve bir şirkette yönetici asistanı olarak görev yapan Dilara Altıntop ile Miami’de ocak ayında nikah masasına oturan Zarrab, görkemli bir düğüne imza attı.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Üç gün üç gece süren düğün, Türkiye’den de birçok ünlü ismin katılımıyla dikkat çekmişti. Uzun süre magazin manşetlerinde yer edinen düğün için ne kadar masraf edildiği aylar sonra ortaya çıktı.

DUDAK UÇUKLATTI

Yaklaşık 150 davetlinin katıldığı görkemli düğünün toplam maliyetinin tam 251 bin 3 dolar 87 cent (yaklaşık 10 milyon TL) olduğu ortaya çıktı. Bu astronomik rakam sosyal medyada 'kesenin ağzı açılmış' yorumlarına neden oldu.

