Michael Douglas'ın cinsel hayatını anlattığı anı kitabı Hollywood'u şaşkına çevirdi!

Hollywood'un efsane isimlerinden Michael Douglas, yeni anı kitabı One Helluva Ride ile özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyuncu cinsel hayatını anlattığı kitabında Brenda Vaccaro, Kathleen Turner ve Jeanne Tripplehorn gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilere de yer verdi.

82 yaşındaki oyuncunun, geçmişte birlikte olduğu ünlü kadınlarla ilgili ayrıntıları paylaşması bazı yakın çevrelerinin tepkisini çekti. Douglas'ın eski ilişkilerini bu kadar açık anlatması, Hollywood'da tartışma yarattı. Kaynaklara göre bazı dostlarından 'çaresizce ilgi çekmeye çalışıyor' eleştirisi gelirken bazıları ise 'Normalde çok beyefendi biridir... Şoke edici' dedi.

ÇEKİNMEDEN ANLATTI

Michael Douglas'ın kitabında öne çıkan itiraflardan biri, 1984 yapımı Romancing the Stone filminin başrol oyuncusu Kathleen Turner ile yaşadığı ilişki oldu. Douglas, Turner ile filmde âşıkları canlandırdıkları dönemde aralarında romantik bir yakınlaşma yaşandığını yazdı. Oyuncu, Turner'ın yanı sıra filmin senaristi Diane Thomas ile de birlikte olduğunu anlattı.

Douglas'ın bu açıklaması, o dönemde Diandra Luker ile evli olması nedeniyle de gündeme geldi.



Douglas, kitabını duyururken yıllardır kendi hikâyesini kendi koşullarıyla anlatmak istediğini belirtmiş ve anlatımının sansürsüz olacağının sinyalini vermişti.