Milli basketbolcu Alperen Şengün özel hayatıyla gündemde! Model sevgilisi ve ailesi hep yanında! Pozlarına yorum yağdı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün özel hayatıyla gündeme geldi.

3 yıldır ABD'li Hannah Cherry ile aşk yaşadığı bilinen Şengün'ün sevgilisinin ailesiyle de çok iyi anlaştığı öğrenildi.

Ünlü basketbolcuyu müstakbel kayınvalidesi Cindy Cherry ve kayınpederi George Cherry maçlarında yalnız bırakmıyor ve fırsat buldukça Alperen Şengün'ü izlemeye gidiyor.

Şengün'ün annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün'ün de Hannah'ın ailesiyle tanıştığı hatta tüm ailenin birlikte tatile gittiği ortaya çıktı.

YORUM YAĞDI

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sevgilisiyle romantik pozları da kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şengün'e; 'Maşallah size', 'Çok güzelsiniz', 'Herkes böyle damat ister' gibi yorumlar yapıldı.