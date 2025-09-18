MAGAZİN

Milli basketbolcu Alperen Şengün özel hayatıyla gündemde! Model sevgilisi ve ailesi hep yanında! Pozlarına yorum yağdı

Kariyerini NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta sürdüren milli basketbolcu Alperen Şengün şimdide özel hayatıyla gündeme geldi. 3 yıldır ABD'li Hannah Cherry ile birliktelik yaşayan Şengün, sevgilisinin ailesinden onay almış gibi görünüyor. Cherry'nin anne ve babasın da fırsat buldukça Alperen Şengün'ü izlemeye gidiyor. Şengün'ün sevgilisi ve sevgilisinin ailesiyle verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün özel hayatıyla gündeme geldi.

3 yıldır ABD'li Hannah Cherry ile aşk yaşadığı bilinen Şengün'ün sevgilisinin ailesiyle de çok iyi anlaştığı öğrenildi.

Ünlü basketbolcuyu müstakbel kayınvalidesi Cindy Cherry ve kayınpederi George Cherry maçlarında yalnız bırakmıyor ve fırsat buldukça Alperen Şengün'ü izlemeye gidiyor.

Şengün'ün annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün'ün de Hannah'ın ailesiyle tanıştığı hatta tüm ailenin birlikte tatile gittiği ortaya çıktı.

YORUM YAĞDI

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sevgilisiyle romantik pozları da kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şengün'e; 'Maşallah size', 'Çok güzelsiniz', 'Herkes böyle damat ister' gibi yorumlar yapıldı.

