Millie Bobby Brown gerçek adını ilk kez açıkladı

Millie Bobby Brown, şu sıralar The Electric State filmiyle gündemde. Tarzı yüzünden eleştirilen Millie Bobby Brown eleştirilere tepki göstermişti.

Oyuncu, "Bu sektöre 10 yaşında adım attım. Dünyanın gözleri önünde büyüdüm ama nedense insanlar benimle birlikte büyüyemiyor. Beni, zaman içinde donmuş gibi görmek istiyorlar. Sanki hâlâ Stranger Things'in ilk sezonundaki gibi görünmem gerekiyormuş gibi davranıyorlar. Ve artık öyle görünmediğim için hedef haline geldim" demişti.

Kendisi ile ilgili "Millie Bobby Brown gibi Z kuşağı mensupları neden bu kadar kötü yaşlanıyor?" ve "Millie Bobby Brown yüzüne ne yaptırdı?" gibi manşetlere dikkat çeken oyuncu, yetişkin yazarların zamanlarını yüzünü, vücudunu ve tercihlerinin analizine harcamasının rahatsız edici olduğunu belirtmişti.

Rol arkadaşı Chris Pratt ile Buzzfeed'e konuşan 21 yaşındaki yıldız adının aslında bu olmadığını açıkladı.

Oyuncu, aslında adının Millie Bobby Brown değil, "Millie Bonnie Brown" olduğunu söyledi.