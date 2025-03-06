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  4. Millie Bobby Brown mini etekle zor anlar yaşadı, Chris Pratt hemen önüne geçip...

Millie Bobby Brown mini etekle zor anlar yaşadı, Chris Pratt hemen önüne geçip...

06.03.2025 15:40
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 15:40
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Stranger Things dizisiyle ünlenen Millie Bobby Brown, son dönemde giyim tarzıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu son olarak süper minisiyle zor anlar yaşarken yardımına rol arkadaşı Chris Pratt koştu. Chris Pratt sosyal medyanın gündeminde...

Stranger Things dizisiyle çocuk yaşta büyük bir şöhret kazanan Millie Bobby Brown, artık 21 yaşında, evli ve mutlu bir hayat sürüyor. Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile geçen yıl dünyaevine giren genç oyuncu, şu sıralar yaşına uygun bulunmayan kıyafetler ve fazla makyajıyla eleştiriliyordu.

Millie Bobby Brown şimdi de mini eteğiyle yaşadığı zor anlarla konuşuluyor. Yeni filmi The Electric State için davetlere katılan Millie, basın toplantısında zor anlar yaşadı.

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Mini eteğiyle dikkat çeken Brown, oturduğu koltuktan kalkmaya çalışırken eteğinin kısa olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Bu durumu idare etmeye çalışıp frikik vermemek için uğraşan genç oyuncunun yardımına Chris Pratt koştu.

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Chris Pratt, rol arkadaşı Millie Bobby Brown’ın zorlukla kalkmaya çalıştığını fark etti ve ona yardım etmek için hemen önüne geçip ayakta durarak önünü kapattı. Genç oyuncunun zor duruma düşmesini engellemek için elini tutarak ona yardımcı olan Pratt, büyük bir centilmenlik örneği sergileyerek sosyal medyada takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Millie Bobby Brown stranger things
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