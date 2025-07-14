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Mine Tugay minik bikinisiyle şov yaptı! Peş peşe yayınladı

Son olarak Can Borcu filminde 'Emel Karahan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mine Tugay şimdilerde sezonun yorgunluğu atmak için tatilin keyfini çıkarıyor. Renkli minik bikinisiyle peş peşe pozlar veren Tugay sosyal medyada adeta şov yaptı. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay minik bikinisiyle şov yaptı! Peş peşe yayınladı
Öznur Yaslı İkier

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Mine Tugay şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

'Yaz' notunu düşerek renkli minik bikinisiyle peş peşe pozlar veren Mine Tugay adeta şov yaptı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mine Tugay minik bikinisiyle şov yaptı! Peş peşe yayınladı 1

Tugay'a; 'harika görünüyor', 'yine çok seksi', 'bu kadına bayılıyorum', 'güzelliği deyip susuyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Mine Tugay minik bikinisiyle şov yaptı! Peş peşe yayınladı 2

46 yaşındaki ünlü oyuncu fit hali ve güzelliğiyle de her zaman çok konuşuluyor.

Mine Tugay minik bikinisiyle şov yaptı! Peş peşe yayınladı 3

HER SABAH UYANIR UYANMAZ...

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Mine Tugay minik bikinisiyle şov yaptı! Peş peşe yayınladı 4

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor.

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Mine Tugay
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