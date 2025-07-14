Mine Tugay minik bikinisiyle şov yaptı! Peş peşe yayınladı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Mine Tugay şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

'Yaz' notunu düşerek renkli minik bikinisiyle peş peşe pozlar veren Mine Tugay adeta şov yaptı. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Tugay'a; 'harika görünüyor', 'yine çok seksi', 'bu kadına bayılıyorum', 'güzelliği deyip susuyorum' gibi yorumlar yapıldı.

46 yaşındaki ünlü oyuncu fit hali ve güzelliğiyle de her zaman çok konuşuluyor.

HER SABAH UYANIR UYANMAZ...

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tercih ediyor.