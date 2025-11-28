Miss International 2025 güzeli belli oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

2025 Miss International Güzellik Yarışması, Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen finalle 63’üncü kez düzenlendi ve uluslararası platformda yeni kraliçesini belirledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen finalistler, sahnede boy gösterirken, gecenin sonunda tacı Kolombiyalı Catalina Duque kazandı.

Duque, toplam 79 finalist arasından sıyrılarak Miss International 2025 ünvanının sahibi oldu.

Türkiye’yi temsil eden, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans mezunu Ayşe Sena Şeref, dereceye giremedi.

YORUM YAĞDI

Ayşe Sena Şeref'e sosyal medyada destek mesajları atıldı. Şeref'e 'Elinden geleni yaptın ve bizi çok güzel temsil ettin', 'Biz elinden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz', 'Seni seviyoruz kraliçemiz Sena', 'Başarılar diliyorum yolun açık olsun' gibi yorumlar yapıldı.