Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu'nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Tek bir paylaşımdan bakın ne kadar kazanıyor

"Türkiye’de modellik kalmadı zaten" açıklamasında bulunan ve 2016 yılında da Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not almayı başarıyor.

TEKLİF YAĞIYOR

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü model buradan yaptığı paylaşımlardan da para kazanıyor. Sosyal medyayı gelir kapısı olarak kullanan Buse İskenderoğlu'na şu sıralar teklif yağıyor.

Sosyal medya üzerinden kaldığı otellerin, giydiği bikini ve mayoların tanıtımını yapan İskenderoğlu reklam talebi artınca kaşesini yükseltti.

Ünlü isim gelen talepler üzerine 200 bin TL olan sosyal medya reklam ücretini 400 bin TL’ye çıkardı.