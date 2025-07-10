MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu'nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Tek bir paylaşımdan bakın ne kadar kazanıyor

2016 yılında Miss Turkey unvanını kazanan sunucu ve model Buse İskenderoğlu, cesur tarzı ve dikkat çekici paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sosyal medyada her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu kez kazancıyla gündeme geldi. İskenderoğlu'nun sosyal medya reklamlarından ne kadar kazandığı ortaya çıktı.

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu'nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Tek bir paylaşımdan bakın ne kadar kazanıyor
Öznur Yaslı İkier

"Türkiye’de modellik kalmadı zaten" açıklamasında bulunan ve 2016 yılında da Miss Turkey Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model muhteşem fiziğini sergilediği pozlarıyla hayranlarından tam not almayı başarıyor.

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Tek bir paylaşımdan bakın ne kadar kazanıyor 1

TEKLİF YAĞIYOR

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü model buradan yaptığı paylaşımlardan da para kazanıyor. Sosyal medyayı gelir kapısı olarak kullanan Buse İskenderoğlu'na şu sıralar teklif yağıyor.

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Tek bir paylaşımdan bakın ne kadar kazanıyor 2

Sosyal medya üzerinden kaldığı otellerin, giydiği bikini ve mayoların tanıtımını yapan İskenderoğlu reklam talebi artınca kaşesini yükseltti.

Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı! Tek bir paylaşımdan bakın ne kadar kazanıyor 3

Ünlü isim gelen talepler üzerine 200 bin TL olan sosyal medya reklam ücretini 400 bin TL’ye çıkardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
File elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar...File elbisesini belinde bıraktı! Peş peşe bikinili pozlar...
Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldiSinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi

Anahtar Kelimeler:
Buse İskenderoğlu Miss Turkey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi

Sinem Kobal ezber bozdu! Yıllar sonra bikinili poz geldi

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı!

Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle romantik pozlarını paylaştı!

'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı

'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.