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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin Phuket pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin Phuket pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 10:10
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Şimdilerde Phuket'te tatilde olan Şahin'in peş peşe yayınladığı karelerine bakan bir daha baktı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin Phuket pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla olay oldu. Phuket tatilinden bikinili karelerini peş peşe yayınlayan Şahin bakana bir daha baktırdı.

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Şahin'in 'Oh olsun hayat çok güzel' notunu düştüğü karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü modelin bacak boyu da dikkatlerden kaçmadı.

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YORUM YAĞDI

Şevval Şahin'e sosyal medyada; 'fiziğin çok güzel', 'bacak boyu gerçek mi?', 'bu nasıl bir güzellik', 'çok seksi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Şevval Şahin
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