Miss Universe 2025 birincisi belli oldu! Ceren Arslan dereceye giremedi

Tayland’da düzenlenen 74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu. Final gecesinde tacı Meksika güzeli Fatima Bosch aldı.

Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik kazanmasına rağmen ilk 30'a dahi girememesi "haksızlık" ve "şaibe" yorumlarını gündeme getirdi.

Bu yılki yarışmanın ilk beş sıralaması ise şöyle oluştu:

1) Meksika – Fatima Bosch

2) Tayland – Praveenar Singh

3) Venezuela – Stephany Abasali

4) Filipinler – Ahtisa Manalo

5) Fildişi Sahili – Olivia Yace

'İLK 30’DAN DAHA ÇİRKİN BULDU'

Türkiye’yi temsilen katılan Ceren Arslan sosyal medyada video çekerek bu duruma sitem etti. Arslan; “Haberi benden alın istedim. Çok çabaladık, emek verdik… O yüzden mutluyum hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı.

Ceren Arslan'ın dereceye bile giremeyişi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Arsalan'a; 'Bizi çok iyi temsil ettin', 'Sen yapman gereken her şeyi yaptın', 'Gönüllerin kraliçesi oldun sen', 'Büyük adaletsizlik', 'Sana helal olsun ' gibi destek mesajları yağdı.