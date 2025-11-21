MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Miss Universe 2025 birincisi belli oldu! Ceren Arslan dereceye giremedi

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

2025 Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması’nda kazanan belli oldu. Tayland’daki final gecesinde tacı Meksika temsilcisi Fatima Bosch takarken, temsilcimiz Ceren Arslan dereceye giremedi. Arslan sosyal medya üzerinden bir video paylaşıp duruma sitem etti.

Tayland’da düzenlenen 74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu. Final gecesinde tacı Meksika güzeli Fatima Bosch aldı.

Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik kazanmasına rağmen ilk 30'a dahi girememesi "haksızlık" ve "şaibe" yorumlarını gündeme getirdi.

Miss Universe 2025 birincisi belli oldu! Ceren Arslan dereceye giremedi 1

Bu yılki yarışmanın ilk beş sıralaması ise şöyle oluştu:

1) Meksika – Fatima Bosch

2) Tayland – Praveenar Singh

3) Venezuela – Stephany Abasali

4) Filipinler – Ahtisa Manalo

5) Fildişi Sahili – Olivia Yace

Miss Universe 2025 birincisi belli oldu! Ceren Arslan dereceye giremedi 2

'İLK 30’DAN DAHA ÇİRKİN BULDU'

Türkiye’yi temsilen katılan Ceren Arslan sosyal medyada video çekerek bu duruma sitem etti. Arslan; “Haberi benden alın istedim. Çok çabaladık, emek verdik… O yüzden mutluyum hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı.

Ceren Arslan'ın dereceye bile giremeyişi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Arsalan'a; 'Bizi çok iyi temsil ettin', 'Sen yapman gereken her şeyi yaptın', 'Gönüllerin kraliçesi oldun sen', 'Büyük adaletsizlik', 'Sana helal olsun ' gibi destek mesajları yağdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Onu unutamadığını söylemişti! Harekete geçti Onu unutamadığını söylemişti! Harekete geçti
Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'Evrim Akın ifşaları bitmiyor! Setteki herkes konuştu! 'Yer yerinden oynar'

Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması Ceren Arslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.